ردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي.. "الحزب" يستهدف مبنى في مستعمرة المنارة وسقوط إصابات

أعلن حزب الله في بيان انه ردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف عناصره يوم الثلاثاء 3-9-2024، مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة.‏

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