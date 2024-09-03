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لبنان

تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على مركبا.. هذا عدد الجرحى

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:32
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثا لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مركبا اليوم الثلاثاء حيث أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، أحدهم احتاج الدخول للمستشفى، والثلاثة الآخرون جروحهم طفيفة.
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