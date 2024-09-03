تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على مركبا.. هذا عدد الجرحى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثا لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مركبا اليوم الثلاثاء حيث أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، أحدهم احتاج الدخول للمستشفى، والثلاثة الآخرون جروحهم طفيفة.

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