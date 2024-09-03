نقيب الممثلين ينعى ايلي سعادة: أغنى الدراما اللبنانية بالعديد من الأعمال

⁠نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي، في بيان، المخرج إيلي سعادة.





وقال بدوي: "إيلي سعادة وداعا، فنان من بلادي مخرج أغنى الدراما اللبنانية في الزمن الجميل بالعديد من الأعمال القيمة مع رفيقة دربه النجمة الراحلة نهى الخطيب سعادة. كان واحدا من المخرجين الكبار في الدراما المحلية والعربية، أعماله عرضت على كل الشاشات في العالم العربي وقت كانت الدراما اللبنانية في قمة حضورها، غادرنا من عالم الشقاء إلى عالم البقاء".

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