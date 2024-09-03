Advertisement

لبنان

نقيب الممثلين ينعى ايلي سعادة: أغنى الدراما اللبنانية بالعديد من الأعمال

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1242408-638609862354326442.jpg
Doc-P-1242408-638609862354326442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
⁠نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي، في بيان، المخرج إيلي سعادة.


وقال بدوي: "إيلي سعادة وداعا، فنان من بلادي مخرج أغنى الدراما اللبنانية في الزمن الجميل بالعديد من الأعمال القيمة مع رفيقة دربه النجمة الراحلة نهى الخطيب سعادة. كان واحدا من المخرجين الكبار في الدراما المحلية والعربية، أعماله عرضت على كل الشاشات في العالم العربي وقت كانت الدراما اللبنانية في قمة حضورها، غادرنا من عالم الشقاء إلى عالم البقاء".
Advertisement

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2024-09-03
15:32 | 2024-09-03
15:05 | 2024-09-03
14:53 | 2024-09-03
14:17 | 2024-09-03
13:56 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24