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لبنان

بالقذائف الفوسفورية.. العدو الإسرائيلي يستهدف المنطقة الواقعة بين علما الشعب والضهيرة

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه اثناء عمل فرق الدفاع المدني على إخماد النيران في المنطقة الواقعة بين علما الشعب والضهيرة استهدف العدو الإسرائيلي من جديد المكان بعدد من القذائف الفوسفورية حيث حالت العناية الإلهية دون وقوع إصابات.
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علما الشعب

نيران

قذائف

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