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لبنان

في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:57
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وقع اشكال في منطقة الخناق - طرابلس بين كل من المدعو "ن.ب" و "ج.ش" تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين  من دون وقوع اصابات ثم فرا بعدها الى جهة مجهولة.

وعرف ان الاشكال هو فردي بين الطرفين.
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