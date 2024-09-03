في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار

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وقع اشكال في منطقة الخناق - طرابلس بين كل من المدعو "ن.ب" و "ج.ش" تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين من دون وقوع اصابات ثم فرا بعدها الى جهة مجهولة.وعرف ان الاشكال هو فردي بين الطرفين.