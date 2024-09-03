Advertisement

لبنان

الطفل ليث خرج من منزل ذويه الى منزل جدته المجاور ولم يعد.. هل شاهدتموه؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1242445-638609920076481247.png
Doc-P-1242445-638609920076481247.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، مساء اليوم، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفل المفقود ليث فادي ملص (من مواليد عام 2021، لبناني)،الذي فُقِدَ بعد مغادرته منزل ذويه الكائن في المنية - حي حمدون، عند السّاعة الثّامنة من صباح اليوم الثلاثاء 3-9-2024، متوجّهاً إلى منزل جدّته المجاور.
Advertisement


وطلبت في بيانها من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:45 | 2024-09-03
15:32 | 2024-09-03
15:05 | 2024-09-03
14:53 | 2024-09-03
14:17 | 2024-09-03
13:56 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24