الطفل ليث خرج من منزل ذويه الى منزل جدته المجاور ولم يعد.. هل شاهدتموه؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، مساء اليوم، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفل المفقود ليث فادي ملص (من مواليد عام 2021، لبناني)،الذي فُقِدَ بعد مغادرته منزل ذويه الكائن في المنية - حي حمدون، عند السّاعة الثّامنة من صباح اليوم الثلاثاء 3-9-2024، متوجّهاً إلى منزل جدّته المجاور.وطلبت في بيانها من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.