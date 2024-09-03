كانا على متن دراجة نارية.. اب وابنه سقطا داخل منحدر في منطقة جبل محسن

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تعرّض المدعو "م.ب" و ابنه لحادثة سقوط داخل منحدر في منطقة جبل محسن - طرابلس اثر انحراف دراجة نارية كانا على متنها ما ادى الى اصابتهما، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعافهم ونقلهم الى المستشفى الاسلامي للعلاج.