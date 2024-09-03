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لبنان

كانا على متن دراجة نارية.. اب وابنه سقطا داخل منحدر في منطقة جبل محسن

Lebanon 24
03-09-2024 | 13:31
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تعرّض المدعو "م.ب" و ابنه لحادثة سقوط داخل منحدر في منطقة جبل محسن - طرابلس اثر انحراف دراجة نارية كانا على متنها ما ادى الى اصابتهما، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعافهم ونقلهم الى المستشفى الاسلامي للعلاج.
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