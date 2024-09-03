واقعة غريبة.. هل تفرض "ألفا" ضريبة "عقاب" على المواطنين؟

من المعروف ان أسعار ارقام الهواتف الخليوية محددة لدى شركات الاتصالات "الفا" او "تاتش" وفقاً لتصنيف الأرقام، ان كانت مميزة او عادية، لكن الغريب هو دفع ضريبة "عقاب" على التأخر في تسديد الفواتير.

وفي واقعة مثيرة للتساؤل، طلب من أحد المواطنين أمس الاثنين، لدى التقدم للحصول على رقم خليوي ثابت من شركة "الفا"، دفع ضعف سعر الرقم بحجة أن الأخير يتأخر في سداد فواتير الرقم الذي يمتلكه وبدل أن تكون كلفة شراء الرقم 15 دولاراً تتطلب الأمر دفع 30 دولار أي الضعف! غير أن الوصل الصادر عن الشركة لم تدوّن عليه الضريبة "القصاص"، ما دفع المواطن الشاكي عبر "لبنان 24" التساؤل ان كان قد وقع ضحية عملية نصب.