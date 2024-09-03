ابن الـ 24 عاما "خانه قلبه".. شربل توفي أثناء ممارسته كرة السلة

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استفاقت زغرتا اليوم الثلاثاء على وفاة شاب جديد من ابنائها وهو الشاب "شربل نجم" ابن الـ 24 عاماً اثر ذبحة قلبية انهت حياته اثناء ممارسته هواية كرة السلة في بلدة رشعين قضاء زغرتا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد تم نقل الجثة الى مستشفى السيدة في زغرتا.