مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"
في الداخل السياسي اللبناني استعاد الملف الرئاسي بعض أنفاسه مستفيدا من جرعة دفع مصدرها المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري السبت الماضي
وحجر الرحى في المبادرة هو الجلوس إلى طاولة الحوار أو التشاور اليوم قبل الغد للتوافق على ما يؤمن مصلحة للبنان... وهذه المصلحة تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي فإن الكرة في ملعب سائر الأطراف للتجاوب والسير في الإتجاه المعاكس للتعطيل على ما يعلن الرئيس بري.
ومبادرة رئيس المجلس الرئاسية تواكبها استعدادات لاستئناف اللجنة الخماسية حراكها سواء في بيروت أو في الرياض.
هذا الحراك كان حاضرا في اللقاء الذي عقده رئيس المجلس السبت الماضي مع السفير السعودي وليد بخاري وقد أمل الرئيس بري في تصريحات صحفية اليوم أن يفضي هذا التحرك للخماسية إلى إيجابيات تسرع في حسم الملف الرئاسي في وقت قريب.
أما الملف العسكري والأمني فقد استعادت جبهته الجنوبية وتيرته على مستوى توسيع الإعتداءات الإسرائيلية وردود المقاومة عليها ولكن تحت سقف قواعد الإشتباك المعمول بها.
واللافت أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو كاد يتجاهل الجبهة اللبنانية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية لولا سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين عنها.
وقال نتنياهو في رده إنه لا يمكن أن نقبل بالوضع الحالي في الشمال ونحن نعمل على تغييره ومصرون على إعادة السكان إلى بيوتهم.
نتنياهو الذي يكرر معزوفة مواقفه هذه منذ شهور يواجه مشهدا محتدما على مستوى الشارع الصهيوني كما على المستوى السياسي ربطا بتداعيات العدوان على غزة ولا سيما عرقلته صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وربما اندرجت في سياق هذه التداعيات اليوم استقالة قائد القوات البرية في جيش الإحتلال من منصبه وإن كان بعض الإعلام العبري قد عزا الأمر إلى أسباب شخصية.
واقع الحال أن نتنياهو يدفع نحو المضي في الحرب على كل الجبهات ولا سيما في غزة حيث لا يريد أي وقف لإطلاق النار حتى لو كان ثمن تعنته موت بقية الأسرى الأحياء.
من هنا انتفض الكيان على رئيس حكومته إضرابا عاما وتظاهرات حاشدة للمطالبة بصفقة تعيد الأسرى لكن نتنياهو حرص على تفشيل أي اتفاق بهذا الشأن مبديا إصراره على بقاء محور فيلادلفيا في قبضة جيش الإحتلال.
هذا التعنت لم يستطع هضمه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلنها صراحة: نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن.
وكشف أن واشنطن قريبة من عرض مقترح نهائي على المفاوضين وذكرت (NBC) الأميركية أن العرض الجديد قد يقدم هذا الأسبوع.