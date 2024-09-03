بعد فقدانه صباحا.. العثور على الطفل ليث ملص وهو بصحة جيدة

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور على الطفل ليث فادي ملص وتم نقله إلى مكتب شعبة المعلومات مكتب المنية وهو بخير وبصحة جيدة.وكانت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المدعو "ع.ن.ر" لبناني الجنسية في المنية للإشتباه به بحادثة فقدان الطفل "ليث ملص"، وتم الإستماع الى افادة ذوي الطفل لكشف مصير مصيره حيث فُقد منذ صباح يوم الثلاثاء.وكانت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عممت مساء الثلاثاء ، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفل المفقود ليث فادي ملص (من مواليد عام 2021، لبناني)،الذي فُقِدَ بعد مغادرته منزل ذويه الكائن في المنية - حي حمدون، عند السّاعة الثّامنة من صباح اليوم الثلاثاء 3-9-2024، متوجّهاً إلى منزل جدّته المجاور.