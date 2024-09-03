عز الدين: أي عدوان يرتكبه العدو لن يمرّ بلا عقاب ورد

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وفي السياق، قال النائب حسن عز الدين: "دماء الشهداء سواء كانوا مدنيين أو غير مدنيين أو أي عدوان يرتكبه هذا العدو لن يمر دون عقاب ورد، لأن المقاومة أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن هذا الوطن وشعبه، وعن البيئة الحاضنة للمقاومة". شيّعت بلدة الناقورة، اليوم الثلاثاء، الشهيدين حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي، بمشاركة عضوي "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائبين حسن عز الدين وحسين جشّي، إلى جانب علماء دين وشخصيّات وفعّاليّات، وحشدٍ من أهالي البلدة والقرى المجاورة.وفي السياق، قال النائب حسن عز الدين: "دماء الشهداء سواء كانوا مدنيين أو غير مدنيين أو أي عدوان يرتكبه هذا العدو لن يمر دون عقاب ورد، لأن المقاومة أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن هذا الوطن وشعبه، وعن البيئة الحاضنة للمقاومة".



وشدد على أنّ "المقاومة على عهدها وصدقها ووفائها ستستمر في مواجهة العدو، وستستمر في تأكيد معادلة الردع التي يحاول العدو دائما التفلت منها، لتعيده إلى ساحة الميدان ضمن الضوابط التي حددتها".



وأشار إلى "رد المقاومة على جريمة اغتيال الشهيد فؤاد شكر"، معتبراً أن "ردها كان رادعاً وقوياً"، وأن "اتخاذ قرار الرد ثم تنفيذه هو جوهر هذه المعادلة".



وأكمل عز الدين: "عندما نتحدث عن القرار الذي اتخذته المقاومة فهي تقول عبره لإسرائيل وحلفائها وكل الداعمين لها أنها لا تخشى إلا الله، وبالتالي هذه القوة الأميركية ليست قدراً على شعوب هذه المنطقة، والعدو الذي يمعن إجراماً وتدميراً في غزة والضفة وفي لبنان ليس أسطورة، فهذه الأسطورة أسقطتها المقاومة سنة 2000 و 2006".



ورأى أنّ "هذه الحرب التي تخوضها المقاومة نصرةً لفلسطين ودفاعاً عن لبنان وشعبه وثرواته وسيادته واستقلاله لن تنتهي إلا بنصر عزيز مؤزّر لقوى المقاومة".



وختم: "الدماء التي تسقط في لبنان وفلسطين تسقط بيد الله، وما يسقط بيد الله فإنّه ينمو، واطمئنوا بأنّ المقاومة سترد على هذا العدوان وهذه الوحشية التي يمارسها العدو".