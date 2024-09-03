في البقاع الغربي.. صعقة كهربائية أودت بحياة "محمد"

تعرّض الشاب "محمد أيوب" من بلدة المنارة في البقاع الغربي، إلى صعقة كهربائية، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى ولكن ما لبث أن فارق الحياة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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