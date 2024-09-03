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لبنان
في البقاع الغربي.. صعقة كهربائية أودت بحياة "محمد"
Lebanon 24
03-09-2024
|
16:45
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تعرّض الشاب "محمد أيوب" من بلدة المنارة في البقاع الغربي، إلى صعقة كهربائية، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى ولكن ما لبث أن فارق الحياة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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