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لبنان
هل من دور لحزب الله بالإنشقاق العوني؟
Lebanon 24
03-09-2024
|
22:56
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كتب معروف الداعوق في"اللواء": يتم التداول في الحلقات الضيقة للتيار الوطني الحر، عن دور ما لحزب الله في الانشقاقات التي شهدتها كتلة التيار النيابية تباعا، منذ الانتخابات النيابية الاخيرة، بدءا من انشقاق نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب، وبعده النائب آلان عون، ثم النائب سيمون أبي رميا، واخيرا رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، بالرغم من محاولة حصر الاسباب التي ادت الى الانشقاق، بالخلافات الحادة بينهم وبين رئيس التيار، وتجنب الاشارة العلنية الى اي دور مباشر او غير مباشر للحزب بهذه الانشقاقات.
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ومن الكلام المتداول ايضا، عن الاسباب التي تدفع الحزب للتحريض على الانشقاقات وتغذيتها عن بُعد داخل كتلة التيار، بعدما كانت الكتلة مجتمعة الحليف المسيحي الاول للحزب، وتغطي ممارساته وارتكاباته بتجاوز الدستور والقوانين، وتوجيه سلاحه غير الشرعي إلى الداخل وضد اللبنانيين، كما حصل مرارا خلال السنوات الماضية، الرد على انعطافة رئيس الجمهورية ميشال عون في سنوات عهده الاخيرة، وبتأثير مباشر من رئيس التيار النائب جبران باسيل، القيام بانعطافة واضحة عن مسار التحالف المعقود مع الحزب في ورقة مار مخايل، والانقلاب على التفاهمات التي حكمت العلاقات بين الطرفين، ومحاولته التمايز ووضع مسافة بينه وبين سياسات الحزب وممارساته، ولاسيما في الانفتاح سراً مع خصومه العرب والغرب وتحديدا مع الولايات المتحدةالأميركية، لرفع العقوبات الاميركية المفروضة على باسيل، مقابل وعود والتزامات، بنهج وسياسة أكثر مرونة، وتتعارض في نواح عديدة مع سياسات الحزب وتوجهاته الداخلية والخارجية.
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