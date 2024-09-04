بعد العثور عليه.. ما جديد قضية الطفل ليث ملص؟

تمكنت شعبة المعلومات ليل أمس، من العثور على الطفل "ليث ملص" في شارع المئتين - طرابلس، بعد فقدانه وجرى تسليمه لاحقاً الى عائلته بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
وأشارت المصادر إلى ان عدد الموقوفين ارتفع الى 4، بعدما تم توقيف 3 اشخاص، فيما التحقيق جار معهم لمعرفة الدوافع التي ادت الى اختفاء الطفل ليث ملص.
وكانت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المدعو "ع.ن.ر" لبناني الجنسية في المنية للإشتباه به بحادثة فقدان الطفل "ليث ملص"، وتم الإستماع الى افادة ذوي الطفل لكشف مصير حيث فُقد منذ صباح يوم الثلاثاء.