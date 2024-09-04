تغيير "استراتيجي" لدى حزب الله.. هذا ما لجأ اليه في الايام الماضية

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بعد الغارة التي شهدتها منطقة البقاع الاسبوع الماضي، والتي استهدفت شاحنة لنقل المعدات العسكرية والصواريخ التابعة لحزب الله، افادت معلومات صحافية ان الحزب عمد في الايام الماضية الى تغيير مساره لنقل التموين من البقاع الى الجنوب.واكدت مصادر متابعة ان الحزب عمد في الفترة الاخيرة الى اعتماد الطرق الفرعية والجبلية الضيقة، والابتعاد قدر الامكان عن الشاحنات الكبيرة لنقل اسلحته، مشيرة الى ان خسائره في هذا الاطار كبيرة جداً لا سيما عقب الغارات التي استهدفت مخازنه في البقاع الاوسط.