Advertisement

لبنان

تغيير "استراتيجي" لدى حزب الله.. هذا ما لجأ اليه في الايام الماضية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-09-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1242578-638610346209132499.jpeg
Doc-P-1242578-638610346209132499.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الغارة التي شهدتها منطقة البقاع الاسبوع الماضي، والتي استهدفت شاحنة لنقل المعدات العسكرية والصواريخ التابعة لحزب الله، افادت معلومات صحافية  ان الحزب عمد في الايام الماضية الى  تغيير مساره لنقل التموين من البقاع الى الجنوب.
Advertisement
واكدت مصادر متابعة ان الحزب عمد في الفترة الاخيرة الى  اعتماد الطرق الفرعية والجبلية الضيقة، والابتعاد قدر الامكان عن الشاحنات الكبيرة لنقل اسلحته، مشيرة الى ان خسائره في هذا الاطار كبيرة جداً لا سيما عقب الغارات التي استهدفت مخازنه في البقاع الاوسط.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-04
02:15 | 2024-09-04
02:00 | 2024-09-04
01:34 | 2024-09-04
01:30 | 2024-09-04
01:00 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24