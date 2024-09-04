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لبنان

مخدرات رخيصة تغزو لبنان.. ونداءٌ عاجل للتحرّك!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2024 | 02:15
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حذّر، جوزيف حوّاط، رئيس جمعيّة "جاد" المعنيّة بمكافحة الإدمان على المخدرات في لبنان، من خطورة أمرٍ أساسيّ يتحدّد بالثمن الرخيص لحبوب الكبتاغون المنتشرة في لبنان، معتبراً أنَّ الأمر هذا يستهدف الشباب اللبناني بشكل خاص ويضعه في دائرة التهديد.
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وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، ذكر حوّاط أن حبوب الكبتاغون تُباعُ في لبنان بأقلّ من كلفتها إذ يبدأ سعر الحبة من 20 ألف ليرة لبنانية، مشيراً إلى أن هذه المسألة تستدعي تحركاً كبيراً من المسؤولين للتعاون بهدف مكافحة آفة انتشار الحبوب المخدرة القاتلة في أوساط المجتمع اللبناني.
كذلك، أشار حواط إلى أنّ تضاؤل أسعار المخدرات الأخرى مثل "حشيشة الكيف" وغيرها، كلها عوامل تطال الشباب أيضاً، وقال: "الخطر كبير وعلى المعنيين العمل بسرعة لتعزيز مكافحة كافة أنواع المخدرات حماية لأولادنا وأبنائنا في هذا المجتمع".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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