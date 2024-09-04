المرتضى بحث مع زواره اقامة فعالية ثقافية ارمينية في طرابلس

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استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وفدًا من الجمعيّة الأرمنيّة للثّقافة والتّعليم "هاماسكايين" ضم ماغي بوغوصيان عضو اللّجنة الإقليميّة في لبنان، و كاميلا يركانيان كشيشيان المديرة التّربويّة الجديدة لمدارس "هاماسكايين" للثّقافة والتّعليم.تناول اللقاء عرض لبرامج الجمعيّة الثّقافيّة ونشاطاتها، حيث اعربت كشيشيان عن رغبة جمعية هاماسكايين في إنشاء جسر ثقافي لبناني – أرمني من خلال التّعاون في أعمال ثقافيّة مُشتركة الهدف منها تسليط الضّوء على الثّقافتينِ وتوثيق الرّوابط بينهما.بدورها أكّدت بوغوصيان على استعداد الجمعية لتعزيز وتوثيق التّعاون مع الوزارة تنفيذًا لمذكّرة التّفاهم الموقّعة بين الطّرفين، و المشاركة في المهرجانات الّتي تُقام محلياً، وتمثيل لبنان في الخارج من خلال فرقها الفنية والفولكلورية ، والجوقات، والأوركسترا، والعزف الإنفراديّ، والمسرح والرّسم.وشكر الوفد وزير الثقافة لمُتابعة المناهج التّربويّة المُعتمدة في مدارس هاماسكايين، ودعم أعمال الجمعيّة الثّقافيّة بشكلٍ عام.وابدى المرتضى كل التعاون من الوزارة لرعاية ودعم الفعاليات الثقافية . مؤكدا تشجيعه برامج ونشاطات جمعيّة هاماسكايين ومناهج الثّقافة لديها ، لأنّ ذلك من شأنه تظهير الإرث الأرميني ّ الغنيّ بالثّقافة والفنون .كما طلب من الوفد مشاركة جمعية هاماسكايين بتنظيم وإحياء يوم ثقافيّ أرمينيّ ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربيّة لعام 2024.ووجه الوفد دعوة للوزير لحضور الحفلة الموسيقيّة لفرقة CADENCE التي ستأتي من أرمينيا لإقامة احتفال في 21 أيلول الحالي.