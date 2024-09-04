هذا جديد ملف "عميل" مستشفى الرسول الأعظم

ضجّة كبيرة أثيرت يوم أمس عقب انكشاف قصة عميل لـ"الموساد الإسرائيلي" يُدعى محمد قاسم شعيتو تبين أنه كان يتجسس على مواقع داخل مناطق جنوبية ويسرب معلومات للعدو الإسرائيلي.

في المقابل، جرى ترويج كلام مفاده أنّ شعيتو تمكّن من التقاط صورة للقيادي في "حزب الله" الشهيد فؤاد شكر إثر إدخاله مستشفى الرسول الأعظم في بيروت.

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مصادر مواكبة لملف توقيف شعيتو قالت لـ"لبنان24" إنّ الكلام عن التقاط الأخير الصور لشكر غير صحيح، مشيرة إلى أنّ شعيتو ترك المستشفى منذ سنوات وما يقال في إطار اكتشافه لهوية شكر عارٍ من الصحة.

وأوضحت المصادر أنه من المُرتقب أن يتخذ القضاء قرار الحكم على شعيتو خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير.