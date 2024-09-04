وزارة الصحة: هذه حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخصين بجروح إحتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج.

Advertisement