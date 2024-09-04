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لبنان
وزارة الصحة: هذه حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام
Lebanon 24
04-09-2024
|
03:00
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخصين بجروح إحتاجا الدخول لمستشفى مرجعيون الحكومي لإتمام العلاج.
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