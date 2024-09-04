تعرضت لحادث سير على طريق ايطو.. والدفاع المدني أنقذها

أعلن الدفاع المدني على منصة إكس" أن عناصره أنقذت جريحة من داخل سيارة باستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية جراء تعرضها لحادث سير، وقع على طريق ايطو-زغرتا.



وتولت جهات أخرى نقلها الى المستشفى للمعالجة.

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