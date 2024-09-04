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لبنان

تعرضت لحادث سير على طريق ايطو.. والدفاع المدني أنقذها

Lebanon 24
04-09-2024 | 03:05
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 أعلن الدفاع المدني على منصة إكس" أن عناصره أنقذت جريحة من داخل سيارة باستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية جراء تعرضها لحادث سير، وقع على طريق ايطو-زغرتا.

وتولت جهات أخرى نقلها الى المستشفى للمعالجة.
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