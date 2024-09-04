عبد الله رحب بعودة الضمان الى تغطية الفاتورة الدوائية

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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "أكس": "العودة الى تغطية الفاتورة الدوائية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يشكل خطوة متقدمة لاستعادة الصندوق دوره في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمضمونين من عمال وأجراء وفئات وشرائح تستفيد من تقديمات الصندوق. جهد جماعي من إدارة ومجلس إدارة ولجنة فنية برعاية وزير العمل مصطفى بيرم".وأرفق عبدالله كتابته، بنص بيان جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الإستثنائية، التي عقدت بتاريخ 3/9/2024، والتي اتخذ خلالها القرار الذي حمل الرقم 1331، والقاضي بالموافقة على تعديل تعرفة الأدوية في صندوق الضمان، والقرار 1332، القاضي بالموافقة على تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة".