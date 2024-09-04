هذا هو الجديد بشأن جوازات السفر

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عُلم ان المديرية العامة للامن العام بصدد اصدار قرارات جديدة للحصول على جواز سفر، وتفيد المعلومات بأن على المواطن الذي يريد الحصول على جواز السفر التقدم من امانه السر في الامن العام وتقديم طلب ، ليتم الاستقصاء لاحقاً عن سكن صاحب الطلب والكشف عن مكان اقامته وبعد الانتهاء من هذه الاجراءات سيتمكن المواطن الاستحصال على موعد لاصدار جواز سفر جديد .وافاد مصدر مطلع ان هذا الاجراء يتعلق بمن يريدون الحصول على جواز سفر للمرة الاولى ولا يملكون كل المستندات الرسمية المطلوبة.