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لبنان

منخفض جوي فوق البحر الأسود... هل يؤثر على طقس لبنان؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 04:09
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا  مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع استمرار الضباب الكثيف على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.
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جاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود حتى يوم السبت،  حيث يعود الى الاستقرار تدريجيا.
 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع احتمال امطار محلية  في المناطق الجنوبية والشمالية،تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية الشرقية ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية .
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا  مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل ، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع مع رؤية سيئة وأمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.
السبت:  غائم جزئيا مع ارنفاع محدود بدرجات في الداخل و على الجبال وضباب على المرتفعات و امطار خفيفة فجرا شمال البلاد.
 
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