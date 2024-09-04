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لبنان

مشاريع "يونيدو".. بين بوشكيان وكالينزي

Lebanon 24
04-09-2024 | 04:14
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عرض وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان العلاقات بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، مع ممثّل المنظمة في لبنان ايمانويل كالينزي .
 
وبحثا في تقدّم المشاريع القائمة على صعيد الانماء الصناعي، في قطاعات مختلفة.
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كما استعرضا الخطط التعاونيّة المستقبلية الهادفة الى تحديث القطاع الانتاجي أكثر في لبنان ومواكبته انتاجاً وجودة وتنافسيّة وعلى الصعيد البيئي.
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