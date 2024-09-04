مشاريع "يونيدو".. بين بوشكيان وكالينزي

عرض وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان العلاقات بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، مع ممثّل المنظمة في لبنان ايمانويل كالينزي .

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وبحثا في تقدّم المشاريع القائمة على صعيد الانماء الصناعي، في قطاعات مختلفة.كما استعرضا الخطط التعاونيّة المستقبلية الهادفة الى تحديث القطاع الانتاجي أكثر في لبنان ومواكبته انتاجاً وجودة وتنافسيّة وعلى الصعيد البيئي.