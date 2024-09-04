كلاس استقبل وفد اللجنة الاولمبية اللبنانية

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، وفد اللجنة الاولمبية اللبنانية برئاسة الرئيس بيار جلخ، الذي دعا باسم اللجنة وزير الشباب والرياضة لحضور الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المقرر عقدها عند الساعة الاولى من يوم الخميس الواقع فيه 12 أيلول في مقرها.

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وتهدف الجمعية إلى التنازل عن كل الدعاوى القضائية واعادة اللحمة إلى العائلة، والتي يليها اجتماع للجنة تنفيذية مخصص لتعديل المناصب.



وفور إنجاز هذا الاستحقاق، سوف تقوم اللجنة التنفيذية بطلب افادة ادارية جديدة تنهي مرحلة الصراعات التي امتدّت لفترة زمنية طويلة.



وخلال اللقاء، هنأ الوزير كلاس "اقطاب الرياضة اللبنانية على الاتفاق الذي أعاد اللحمة إلى العائلة"، وقال: "ما يحصل اليوم تأخر كثيراً، والمهم ان الجميع قرر ان يُعلي مصلحة الوطن على المصالح على اختلافها، وهذا ما كنا ندعو اليه منذ البداية".



أضاف: " أما وقد توحدت العائلة، فسوف يُشرّفني بالتأكيد التواجد في مقر اللجنة الاولمبية لأشهد هذا المظهر الطيب من الوحدة الوطنية الذي آمل ان ينعكس على كل قطاعات الوطن".