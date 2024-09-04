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لبنان
جولة لسفير المكسيك في إهدن
Lebanon 24
04-09-2024
|
04:28
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جال سفير المكسيك فرنسيسكو روميرو بوك في اهدن، واستهل زيارته بدعوة من الناشط في الشأن العام بيار مرقص الدويهي في محمية حرج اهدن الطبيعية.
وبعد فطور تراثي، كانت زيارة الى تمثال البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي الذي تبرع فيه المغترب الزغرتاوي في المكسيك المرحوم بطرس الشيخا الدويهي، فكنيسة مار جرجس حيث وُضعت هامة الطوباوي الدويهي وجثمان بطل لبنان يوسف بك كرم ثم كنيسة مار ماما الاثرية وختامها دير مار سركيس وباخوس.
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بعد الزيارة، عقدت خلوة عمل وضعت خلالها خطة للبدء بالتعاون الثقافي بين السفارة وجمعية "من اجل زغرتا الزاوية" التي أهدته كتاباً عن اهدن ولوحة للطوباوي الجديد .
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