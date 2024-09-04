طوق أمني للجيش في منطقة طرابلسية.. هذا ما عُثر عليه هناك

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ضربت قوة من الجيش والمخابرات، طوقاً امنياً في منطقة الضم والفرز خلف غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، وذلك بعد العثور على قذيفة قديمة العهد اثناء عملية حفر لبناء قيد الانشاء في المحلة المذكورة، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".واكدت أن العمل جار للكشف عليها من قبل الخبير العسكري في الجيش تمهيداً لنقلها.