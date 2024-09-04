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لبنان

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.. إنفجارات تهزّ إسرائيل وفيديو يُوثّق ما يحدث هناك

Lebanon 24
04-09-2024 | 05:15
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أطلق "حزب الله" رشقة صاروخيّة باتّجاه اصبع الجليل، بينما دوّت صفارات الانذار في كريات شمونة ومحيطها، وسُمِعَت أصوات إنفجارات في بيت هيلل.
 
 
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة وبيت هيلل.
 
 
وأشارت إلى أنّ بلدية كريات شمونة طلبت من السكان البقاء بالقرب من المناطق المحمية والملاجئ.
 
 
وأفادت "القناة الـ14 الإسرائيلية" عن إصابة شخصين بالقرب من مستوطنة ديشون نتيجة القصف من جنوب لبنان.
 
 
وفي جنوب لبنان، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة أطراف بلدة بني حيان، غير أنّ الصاروخ لم ينفجر وتسبّب باندلاع حريق.
 
 
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وسُمِعت أصوات إنفجارات في القطاع الشرقيّ تبيّن أنّها ناتجة عن إطلاق العدوّ الإسرائيليّ صواريخ إعتراضيّة. (رصد لبنان 24)
 
 
كما أغار طيران العدوّ على المنطقة الواقعة بين بلدتيّ كونين وعيناتا.
 
 

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