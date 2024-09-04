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لبنان
عائلة الطفل ليث ملص شكرت كل من ساهم في عودته إلى أحضان اهله
Lebanon 24
04-09-2024
|
05:21
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أصدرت أسرة الطفل ليث ملص ،الذي كان قد فقد بالأمس بعد مغادرته منزل ذويه في المنية - حي حمدون، بيانا شكرت فيه كل من وقف الى جانبها لعودة الطفل الى أحضان أهله".
وقالت: "نتوجه بجزيل الشكر الى منيتنا الحبيبة التي وقفت معنا، وخصوصا النائب أحمد الخير الذي لم يدخر جهدا منذ اخباره بخبر اختفاء ليث، والذي أثبت أننا نستطيع ان نطمئن على حقوقنا ومطالبنا بوجوده، وألا نخاف ما دام هو حاضر بيننا. كما نشكر لأهالي المنية تضامنهم ومحبتهم لمنطقتهم ولبعضهم البعض، والشكر موصول وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية التي واكبت هذا الحدث الذي هز الرأي العام اللبناني".
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وختمت: "نتوجه بشكر خاص الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والى جميع عناصر وضباط قوى الامن وشعبة المعلومات الذين أثبتوا بأننا كمواطنين نستطيع أن نشعر بالأمان بما يملكون من خبرة وحرفية وسرعة استجابة وحب للتضحية. واننا اذ نؤكد ثقتنا بالاجهزة الامنية والقضاء اللبناني، فاننا نترك هذه القضية بعهدتهم ولا نستبق التحقيقات التي تجرى حسب الأصول".
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