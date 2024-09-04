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لبنان

بالصواريخ.. "حزب الله" قصف إسرائيل ردّاً على استهداف عيتا الشعب والخيام

Lebanon 24
04-09-2024 | 05:46
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "ردًا على ‌‌‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتيّ عيتا ‏الشعب والخيام، قصف مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدوّ في ديشون بِصليات من صواريخ "الكاتيوشا".‏ 
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