سرور شكر كل من أعطى عمال المخابز والافران حقوقهم

شكر رئيس إتحاد نقابات الأفران في لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، كلا من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، ومدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في الوزارة عصام ابو جودة ، وممثل وزارة العمل ونقيب عمال المخابز والافران في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري وامين سر نقابة لبنان الشمالي، "على إعطاء عمال المخابز والافران حصرا حقوقهم في العمل لاستمرار عملية انتاج الخبز اللبناني، وعدم التفكير بالهجرة خارج البلد".

Advertisement

ودعا "العمال اللبنانين إلى تقديم طلبات عمل داخل الافران للشراكة بالعمل مع اخوانهم السوريين"، مطالبا الافران كافة، ب"تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزارة الاقتصاد ممثلة بمدير مكتب الحبوب عصام ابوجودة ونقيب عمال الافران وممثل وزارة العمل واتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان".

وختم: "نحمل تداعيات اي تقصير في التطبيق للفرن الذي يتخلف امام وزارتي العمل والاقتصاد على ان ترفع الشكاوى للاتحاد من قبل نقابة عمال المخابز في بيروت والشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان .ومن يتخلف عن الالتزام يتحمل مسؤولية تخلفه".