بهية الحريري نعت سعد الدين الحريري: برحيله نفقد الاب السند ورفيق درب

نعت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري عميد آل الحريري سعد الدين محمود الحريري (أبو محمود) الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الرابعة والتسعين.



وقالت الحريري في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى، ننعي العم الحاج سعد الدين الحريري ( أبو محمود ) رحمه الله الذي أفقد برحيله أباً وسنداً ورفيق درب ، وعميداً مؤسساً لرابطة آل الحريري، مؤمناً بدور العائلة، جامعاً وحاضناً لشملها وراعياً لشؤونها، صديقاً صدوقاً للوالد المرحوم الحاج بهاء الدين الحريري ومؤازراً للرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وللعائلة منذ سنوات الكفاح الأولى".

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اضافت:"يغيب العم "أبو محمود " بعد مسيرة عطاء حافلة، شهدت محطات وأحداثاً كانت له خلالها مساهمات وطنية منذ بدايات تفتح وعيه على قضايا الوطن والأمة، الى انخراطه في العمل المقاوم فدائياً ومناضلاً ، الى عشقه للأرض الى حد التماهي معها في صمودها وعطائها ، الى زمن تحمل الرئيس الشهيد للمسؤوليات الوطنية الجسام ، فكان العم "أبو محمود" أميناً ومؤتمناً على محبة رفيق الحريري ووفائه لأهله ومجتمعه ووطنه وخاصة في جنوبنا الحبيب، سفيراً استثنائياً للحريرية في قلوب الناس قبل بيوتهم وبلداتهم وقراهم".



وختمت: "نعزي عائلة الفقيد الكبير ونعزي أنفسنا ورابطة آل الحريري وأنسبائهم من آل الشريف برحيله. رحم الله العم أبو محمود وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا واياهم الصبر والسلوان".



