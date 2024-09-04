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لبنان

آخر التطوّرات في ملف رياض سلامة... ما الجديد؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 06:30
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ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع".
وجاء الادعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية، وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.
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وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من الغد، الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين.
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