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لبنان

عون تسلم من وزني كتابه الجديد "الإنهيار المالي في لبنان تجربة ووقائع"

Lebanon 24
04-09-2024 | 07:12
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استقبل الرئيس ميشال عون في دارته في الرابية، وزير المال السابق الدكتور غازي وزني الذي قدم له كتابه الجديد "الإنهيار المالي في لبنان تجربة ووقائع".

 
 
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