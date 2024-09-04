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لبنان

عطلة هندسية بـ"يوم المهندس والمعمار اللبناني"

Lebanon 24
04-09-2024 | 08:10
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صدر عن اتحاد المهندسين اللبنانيين البيان الآتي:  "بناء على قراري نقابتي المهندسين في بيروت والشمال بالاعلان عن "يوم المهندس والمعمار اللبناني" LEAD، اعلن رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، ونائب رئيس الاتحاد نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، اقفال مراكز النقابتين في بيروت وطرابلس والمناطق نهار اول جمعة من شهر تشرين الأول من كل سنة في هذه المناسبة، واعتباره يوم عطلة سنوية، الذي يصادف هذه السنة يوم الجمعة بتاريخ 4 تشرين الاول 2024".
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