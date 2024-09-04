بالقذائف المدفعية... هذا ما استهدفه "الحزب" ‏في ثكنة زرعيت

أعلن "حزب الله" في بيان ، انه "استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 تموضعا لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

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