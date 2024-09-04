بيانٌ جديد من طيران الشرق الأوسط بشأن مواعيد الرحلات... هل من تعديل؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن "رحلاتها للفترة الممتدة من 6 الى 15 أيلول 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

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