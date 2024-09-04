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لبنان

داخل منزله... أُصيب بطلق ناريّ من بندقيّة صيد

Lebanon 24
04-09-2024 | 09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة م.د بطلق ناريّ عن طريق الخطأ من بندقيّة صيد، في منزله في بلدة حقل العزيمة - قضاء الضنية.
 
 
وأُصيب م.د في قدمه، ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته مستقرّة.
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إصابة

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