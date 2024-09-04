داخل منزله... أُصيب بطلق ناريّ من بندقيّة صيد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة م.د بطلق ناريّ عن طريق الخطأ من بندقيّة صيد، في منزله في بلدة حقل العزيمة - قضاء الضنية.

وأُصيب م.د في قدمه، ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته مستقرّة.