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لبنان
عبد الرزاق زار المفتي قبلان: للتلاقي والحوار من أجل تحصين لبنان واسقاط كل مشاريع الفتنة
Lebanon 24
04-09-2024
|
10:01
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زار رئيس حركة "الإصلاح والوحدة" الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في بيروت، وتم البحث في مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية وخاصة ما يجري في غزة وجنوب لبنان.
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وأثنى عبد الرزاق في تصريح بعد اللقاء، على "الدور الوطني والإسلامي الكبير لسماحة المفتي قبلان في التصدي لمشاريع الفتنة ودعوته إلى الحفاظ على العيش المشترك"، داعيا "كل القوى السياسية والروحية إلى التمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية وذلك لمواجهة العدو الصهيوني والالتفاف حول المقاومة التي بصمودها وتضحياتها وانجازاتها تعزز الوحدة الوطنية وتحافظ على لبنان وعيشه المشترك".
وقال: "ان إنجازات المقاومة في مساندة أهل غزة هي عمل مشرف، ونحن نقدر ونفتخر بلبنان العربي المساند والمدافع عن غزة وكل فلسطين".
أضاف: "ان غالبية الشعب اللبناني والعربي والإسلامي تقف خلف المقاومة في غزة ولبنان، ومن ينال من المقاومة ويتهجم عليها والحرب مشتعلة فلا ريب أنه خادم للكيان الصهيوني وخائن لوطنه ويجب محاكمته".
ودعا "الشعب اللبناني إلى التلاقي والحوار لتحصين لبنان واسقاط كل مشاريع الفتنة".
وحيا "صمود اهل غزة"، وقال: "غزة سوف تنتصر وهي تكتب نصرها بدماء شهدائها وجرحاها".
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