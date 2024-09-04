Advertisement

لبنان

بعد توقيف سلامة.. رسالة من أهالي ضحايا المرفأ للقاضي الحجار

Lebanon 24
04-09-2024 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1242824-638610707487556016.png
Doc-P-1242824-638610707487556016.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" في بيان، خلال وقفتها الشهرية، التي نظمتها عصر اليوم، أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، "القاضي جمال الحجار بجرأته في القضايا المالية وملاحقته لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة"، متمنية عليه "تطبيق الجرأة نفسها في قضيه أخطر ووطنية أكثر هي قضية تفجير مرفأ بيروت".
Advertisement

وسألت الجمعية القاضي الحجار: "لماذا هذه القضية ما زالت متوقفة، وهي في عهدتكم؟"، وقالت: "هذا الإنجاز يعكس قدرتكم على اتخاذ خطوات حاسمة وجريئة في ملفات مهمة، ونأمل أن نرى الالتزام والحزم ذاتهما في ملف مرفأ بيروت".

وشكرت لـ"البابا فرنسيس تعاطفه ودعمه لأهالي الضحايا و قضيتهم"، وقالت: "كان لموقفه الإنساني النبيل دور إيجابي كبير في رفع معنوياتنا وتعزيز جهودنا في السعي إلى تحقيق العدالة. كما وعد بحمل قضيتنا ودعمها للوصول إلى الحقيقة".

وطلبت من "المحقق العدلي تعيين جلسات في هذا الملف ومتابعة التحقيق إذ لا يوجد أي عائق قانوني"، وقالت: "ولنر إن كان هناك من يحاول اعتراضه ماديا".

أضافت: "بما أن جميع السياسيين تركوا الكلمة للقضاء ولم يتدخلوا في الموضوع المالي المتعلق بحاكم المصرف المركزي، فلماذا يتدخلون في دعوى تفجير المرفأ ويعرقلون عمل قاضي التحقيق؟ لماذا لا يطبقون المعيار نفسه بعدم التدخل في القضاء ومجريات التحقيق؟".

وأكدت أن "تحقيق العدالة لا يمكن أن يتحقق، إلا عبر مسار قانوني نزيه وشفاف، يضمن محاسبة جميع المتورطين ويعزز الثقة في النظام القضائي"، مطالبة بـ"تحقيق كامل وشفاف من أجل إنصاف الضحايا وأسرهم".

ثم أضيئت الشموع ورفعت الصلاة لحظة وقوع الانفجار من أجل راحة أرواح الضحايا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:26 | 2024-09-04
14:00 | 2024-09-04
13:44 | 2024-09-04
13:42 | 2024-09-04
13:30 | 2024-09-04
13:30 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24