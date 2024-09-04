شهيدة وجرحى جرّاء قصف في الجنوب.. هذه آخر مستجدات الوضع

أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم الأربعاء، استشهاد شخص وإصابة أشخاص آخرين بجروح جراء اعتداءات إسرائيلية طالت جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أنّ القصف الذي طال بلدة قبريخا أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة 2 آخرين بجروح من بينهما طفل يبلغ من العمر 12 عاماً.

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كذلك، لفتت الوزارة إلى أنّ القصف الذي طال بلدة حولا أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.

ومساء، استهدف العدو الإسرائيلي بلدة القنطرة أيضاً، فيما طالت المدفعية الإسرائيلية بلدة طلوسة.

أيضاً، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع إسرائيليّ.



وذكر الحزب أنه تمّ تنفيذ العمليّة عند الساعة 16.30 بعد الظهر، مُستهدفة موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة.





