أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع إسرائيليّ.

وذكر الحزب أنه تمّ تنفيذ العمليّة عند الساعة 16.30 بعد الظهر، مُستهدفة موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة.