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لبنان

بعد ظهر اليوم.. ماذا قصف "حزب الله" بـ"الصواريخ"؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 11:32
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع إسرائيليّ.
 
وذكر الحزب أنه تمّ تنفيذ العمليّة عند الساعة 16.30 بعد الظهر، مُستهدفة موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة.
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