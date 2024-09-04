تخريج الدفعة الـ38 من الدورات التدريبية لعناصر الفصائل الاقليمية في وحدة الدرك

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أقيم في ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد - عرمون، حفل تخريج للدفعة الـ 38 من الدورة التدريبيّة بعنوان "تدريب مستمرّ لعناصر الفصائل الإقليميّة في وحدة الدرك الإقليمي"، التي أقيمت في المعهد بين 5 و 30 من الشهر الماضي، وذلك ضمن إطار التعاون بين مكتب "مكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون" في السّفارة الأميركيّة في بيروت (INL) والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وفي إطار برنامج الشرطة الموسّع (EP2).شارك في الاحتفال قائد معهد قوى الأمن الدّاخلي بالوكالة العميد بلال الحجّار، القائمة بالأعمال في السّفارة الأميركيّة السيّدة أماندا بيلز، على رأس وفد من الـ (INL)، بالإضافة إلى مساعد قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد الرّكن حنا يزبك، قائد منطقة جبل لبنان الإقليميّة العميد جهاد الأسمر، العميد روني البيطار غانم أحد ضبّاط معهد قوى الأمن، وعدد من الضبّاط المعنيّين، والرتباء والعناصر الخرّيجين.استُهل الحفل بالنشيدين اللبناني والأميركي، ثمّ عرض فيديو قصير حول الدورة.