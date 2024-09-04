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لبنان

آخر تطورات قضية رياض سلامة.. بيانٌ جديد من "أوبتيموم"

Lebanon 24
04-09-2024 | 12:45
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أصدرت شركة "أوبتيموم إنفست" بياناً أعلنت فيه تعاونها الكامل مع السلطات القضائيّة اللبنانية وذلك في ما يتعلق بعلاقتها بمصرف لبنان، مشيرة إلى أنها "قدمت إلى القضاء من دون أي إبطاء، كافة المعلومات والمستندات المطلوبة سابقاً".
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وفي بيانها، اليوم الأربعاء، قالت الشركة: "رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي ذكرت شركة أوبتيموم إنفست في ما يتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، نود أن نوضح موقفنا ونؤكد التزامنا الشفافية والامتثال القانوني. إن شركة أوبتيموم إنفست تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا".
 
وأضافت: "إننا نؤكد التزامنا الكامل، التعاون مع السلطات القضائية في تحقيقاتها. ونود أن نؤكد أن كل التعاملات بين أوبتيموم إنفست ومصرف لبنان تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. لقد تم تأكيد ذلك من خلال تقرير تدقيق جنائي أجرته شركة Kroll Associates U.K Limited، الذي أنجز في عام 2023".
وختم: "خلص تقرير التدقيق الجنائي إلى عدم وجود أي دليل على ارتكاب مخالفات أو أعمال غير قانونية من قبل شركة أوبتيموم إنفست، وسنواصل التعاون الكامل مع السلطات وإبقاء كل الأطراف المعنية على اطلاع حسب الضرورة".

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