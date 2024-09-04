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لبنان

إعتراف من نتنياهو يخصّ لبنان.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 12:56
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنّ إسرائيل خرجت من لبنان منذ 24 عاماً لكنها لم تستطع العودة مجدداً بسبب ما أسماه "ضغط العالم".
 
وفي مؤتمر صحفي، قال نتنياهو: "عام 2000، خرجنا من لبنان وقيل لنا إننا بإمكاننا العودة إذا أُطلقت الصواريخ، لكن لم نستطع القيام بذلك بسبب ضغط العالم".
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وفي سياق آخر، قال نتنياهو إن "إسرائيل ملتزمة بهزيمة الهجميين الذين زرعتهم إيران داخلها وعلى حدودها"، على حدّ تعبيره، وأضاف: "دولتنا إحدى أصغر الدول على الكوكب وهي تمثل 1% من مساحة العالم العربي، وشهدنا في 7 تشرين الأول الماضي أكبر وأفظع همجية ضد اليهود منذ الهولوكست".
 
وتابع: "إن حديث حركة حماس عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر يعني تدمير دولة إسرائيل".
 

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