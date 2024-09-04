بيرم: المقاومة ليست مجرد سلاح بل هي ثقافة حياة

رعى وزير العمل مصطفى بيرم، اليوم، حفل افتتاح مهرجان حصاد المواسم "صنع في الجنوب" الذي أقيم في مبنى معهد "المنار العالي" في النبطية، بحضور عدد من الشخصيات والفاعليات.



وأشار بيرم خلال كلمته إلى أنّ "المواهب موجودة والثقة متوفرة، وكذلك التمسك بالأرض والحياة الحقيقية. نحن هنا ندمج بين جميع جوانب الحياة، بينما يقدم أبناؤنا وأخواتنا أعظم التضحيات. إخواننا وأهلنا يساهمون بالمواهب والصناعات والاقتصاد والمقاومة من نوع آخر، لأن المقاومة ليست مجرد سلاح بل هي ثقافة حياة وتمسك بالأرض."

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وأضاف الوزير بيرم: "المشاركون في هذا المعرض يثبتون أنهم قادرون على تحقيق التنمية وإقامة المعارض واستقطاب الناس وإظهار المواهب. أنا سعيد جداً لرؤية معرض يفتح القلوب ويعرض أعمالاً احترافية تعكس الإتقان والثقة والأمل والإرادة."



وختم قائلاً: "نحن أمام إرادة حقيقية للحياة والانتصار، وهو أمر يملأ القلب بالفرح. نتمنى التوفيق للجميع ونشكر القيمين والمشرفين على تنظيم المعرض." وأشار بيرم خلال كلمته إلى أنّ "المواهب موجودة والثقة متوفرة، وكذلك التمسك بالأرض والحياة الحقيقية. نحن هنا ندمج بين جميع جوانب الحياة، بينما يقدم أبناؤنا وأخواتنا أعظم التضحيات. إخواننا وأهلنا يساهمون بالمواهب والصناعات والاقتصاد والمقاومة من نوع آخر، لأن المقاومة ليست مجرد سلاح بل هي ثقافة حياة وتمسك بالأرض."وأضاف الوزير بيرم: "المشاركون في هذا المعرض يثبتون أنهم قادرون على تحقيق التنمية وإقامة المعارض واستقطاب الناس وإظهار المواهب. أنا سعيد جداً لرؤية معرض يفتح القلوب ويعرض أعمالاً احترافية تعكس الإتقان والثقة والأمل والإرادة."وختم قائلاً: "نحن أمام إرادة حقيقية للحياة والانتصار، وهو أمر يملأ القلب بالفرح. نتمنى التوفيق للجميع ونشكر القيمين والمشرفين على تنظيم المعرض."

وتحدث مدير معهد "المنار العالي" محمد عطوي، مقدماً الشكر لوزير العمل الدكتور مصطفى بيرم وكل الداعمين، مشيراً إلى أهمية المعرض كوفاء للتضحيات من أجل أمن واستقرار المجتمع.



من جانبه، أشاد رئيس "الجمعية التنظيمية لتجار النبطية" محمد بركات جابر بالمهرجان الذي يعكس تنوع المنتجات والخدمات، ويعزز الاقتصاد المحلي. كما أكد على قدرة الجنوبيين على الابتكار والتكيف مع التحديات.



تلت الكلمات كلمات من رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل و"جمعية بنين". وفي الختام، قام الوزير بيرم بقص الشريط التقليدي لافتتاح المعرض وجال في أرجائه.