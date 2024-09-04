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لبنان

تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-09-2024 | 14:26
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علم "لبنان24" أن حشداً من المودعين يتحضر لتنفيذ تحرّك إحتجاجي قبالة قصر عدل بيروت، صباح غدٍ الخميس.
وأشارت المصادر إلى أنَّ التحرك سيشمل مودعين من مختلف المناطق اللبنانية، وسيكون عنوانه الضغط باتجاه إيجاد حلول عاجلة وسريعة لمسألة الودائع في المصارف.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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