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لبنان

هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2024 | 15:32
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علم "لبنان24" أنّ معدّل التغذية الكهربائية في كل لبنان تجاوز حالياً الـ450 ميغاواط، ما يوفر نحو 5 ساعات من التيّار الكهربائيّ.
وأشارت المصادر إلى أنَّ معدل التغذية ارتفع تدريجياً مع حصول معملي دير عمار والزهراني على المحروقات المطلوبة لتوليد الكهرباء على الشبكة العامة، وأضافت: "في الآونة الأخيرة، تمّ تشغيل نصف الوحدات الإنتاجية في المعمل الذي يُوفّر الآن نحو 220 ميغاوات، بينما معمل دير عمار يُقدّم حوالى 220 ميغاواط أيضاً. أما المعامل الكهرومائية التابعة لمصلحة الليطاني فتُنتج ما يُناهز الـ64 ميغاواط كحدّ أقصى".
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وأوضحت المصادر أنَّه من الممكن أن ترتفع التغذية إلى ما يفوق الـ600 ميغاواوط خلال نهاية الشهر الجاري، خصوصاً في حال وصول كميات إضافيّة من الفيول إلى المعامل الحرارية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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