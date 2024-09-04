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لبنان

حريقٌ كبير في منطقة جنوبية بسبب القصف.. الصواريخ أشعلت النيران!

Lebanon 24
04-09-2024 | 15:50
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اندلع حريقٌ كبير في منطقة وادي حسن - جنوب لبنان، وذلك إثر الغارات الإسرائيليّة العنيفة التي طالت المنطقة، مساء اليوم الأربعاء.
وعلى الأثر، توجّهت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية إلى المنطقة المستهدفة لتطويق الحريق وإخماده.
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وشنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات استهدفت أطراف بلدتي شيحين والجبين في جنوب لبنان.
كذلك، طالت الغارات ذاتها أطراف بلدات مجدلزون، وادي حسن وزبقين.
ورصد مواطنون جنوبيون بعدسات كاميراتهم لحظة حدوث القصف، حيث ارتفعت سُحب الدخان في أرجاء منطقة الإستهداف مصحوبة مع أصوات انفجارات قوية بفعل الغارات العنيفة. 
أيضاً، تحدثت المصادر الميدانية عن استهدافٍ إسرائيليّ لمنطقة الصالحاني عند اطراف بلدة راميا، كما جرى قصف محيط مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة زوطر ومزرعة علمان قرب دير سريان.
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